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Ирак подал жалобу на Иран в Совбез ООН после ракетной атаки

МИД Ирак: Багдад подал жалобу в Совбез ООН на Иран после ударов по Эрбилю

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Depositphotos

Ирак подал жалобу на Иран в Совет Безопасности ООН после ракетного обстрела города Эрбиль, который является столицей Иракского Курдистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Ирака.

В МИД Ирака заявили, что жалоба подана «в связи с иранской ракетной агрессией», в результате которой пострадало гражданское население, а также был причинен ущерб государственному и частному секторам.

Жалоба подана генсеку ООН и председателю Совета Безопасности ООН через постоянное представительство Ирака в Нью-Йорке, подчеркнули там и добавили, что ракетный обстрел со стороны Ирана «является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа».

В МИД Ирана ранее заявляли, что КСИР ударил по Курдистану в Ираке для защиты суверенитета.

16 января Ирак отозвал посла в Тегеране после ударов Ирана по Эрбилю.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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