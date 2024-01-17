Финны не хотят открыть границу с Россией с 11 февраля

По информации Ilta-Sanomat, правительство Финляндии еще не решило, намерены ли они прекратить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих восточную границу. В случае прекращения возникли бы проблемы с международными договорами по правам человека, гарантирующими право людей искать убежище.

На текущий момент восточная граница Финляндии закрыта, согласно действующему решению, до 11 февраля.

Таким образом, постоянного или долгосрочного решения пограничной проблемы пока не существует, и правительство не уверено, возможно ли его найти, пишет издание.

В правительственной партии говорят, что самое главное — дать понять России, что держать людей возле границы бессмысленно, потому что границу открывать не собираются. По ее данным, восточная граница также не будет открыта в феврале.

В интересах России также может быть, чтобы граница оставалась закрытой, заявили финские политики изданию.

Перед Рождеством премьер-министр Петтери Орпо заявил, что следует рассмотреть так называемую процедуру «возврата». Под этим подразумевается процедура по возвращению, при которой мигрант, пересекший границу, перевозится обратно на другую сторону границы без обработки поданного им или ею заявления о предоставлении убежища.

В рядах правящих партий признают, что процедура выдворения не является надежным способом не допустить в Финляндию мигрантов российского происхождения.

До этого стало известно, что министерство внутренних дел (МВД) Финляндии продлило срок закрытия автодорожных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 11 февраля.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.