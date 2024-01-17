Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финны не хотят открыть границу с Россией с 11 февраля

Ilta-Sanomat: власти Финляндии не хотят открыть границу с Россией с 11 февраля

close
100%
Lehtikuva/Reuters

По информации Ilta-Sanomat, правительство Финляндии еще не решило, намерены ли они прекратить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих восточную границу. В случае прекращения возникли бы проблемы с международными договорами по правам человека, гарантирующими право людей искать убежище.

На текущий момент восточная граница Финляндии закрыта, согласно действующему решению, до 11 февраля.

Таким образом, постоянного или долгосрочного решения пограничной проблемы пока не существует, и правительство не уверено, возможно ли его найти, пишет издание.

В правительственной партии говорят, что самое главное — дать понять России, что держать людей возле границы бессмысленно, потому что границу открывать не собираются. По ее данным, восточная граница также не будет открыта в феврале.

В интересах России также может быть, чтобы граница оставалась закрытой, заявили финские политики изданию.

Перед Рождеством премьер-министр Петтери Орпо заявил, что следует рассмотреть так называемую процедуру «возврата». Под этим подразумевается процедура по возвращению, при которой мигрант, пересекший границу, перевозится обратно на другую сторону границы без обработки поданного им или ею заявления о предоставлении убежища.

В рядах правящих партий признают, что процедура выдворения не является надежным способом не допустить в Финляндию мигрантов российского происхождения.

До этого стало известно, что министерство внутренних дел (МВД) Финляндии продлило срок закрытия автодорожных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 11 февраля.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами