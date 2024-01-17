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Посол Антонов: Москва требует от США усилить охрану ее дипмиссий из-за выборов в России

Посол Антонов потребовал от США усилить охрану дипломатических учреждений России

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press via ZUMA Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что дипломатическое представительство запросило у властей США усиления мер безопасности у российских учреждений в связи с предстоящими в марте выборами президента России. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Антонова, Государственному департаменту США была передана нота соответствующего содержания. Он отметил, что ситуация, касающаяся безопасности посольства и консульств РФ заметно ухудшилась. Представители украинской диаспоры регулярно проводят манифестации и провокационные акции возле российских загранучреждений. Посол отметил, что имеют место и откровенно хулиганские выходки.

Антонов заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости к российским представительствам. Он призвал власти США не только на словах, но и на деле продемонстрировать приверженность принципам демократии и предпринять все необходимые меры для обеспечения проживающим в стране россиянам права проголосовать на выборах президента РФ.

Ранее сообщалось, что российское посольство в США провело премьеру космической драмы «Вызов» режиссера Клима Шипенко, часть съемок которой была сделана на борту Международной космической станции (МКС).

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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