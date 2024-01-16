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Пакистан пригрозил Ирану серьезными последствиями из-за ракетного удара

МИД Пакистана предупредил о последствиях из-за нарушения суверенитета Ираном

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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории. Об этом сообщается на сайте пакистанского МИД.

В министерстве назвали удар Ирана по территории Пакистана неспровоцированным нарушением воздушного пространства.

«Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — сказано в заявлении.

Как указали в пакистанском внешнеполитическом ведомстве, соответствующему высокопоставленному чиновнику МИД Ирана в Тегеране была вручена нота протеста. Кроме того, иранский поверенный в делах был вызван в МИД Пакистана, где ему заявили, что ответственность за последствия этой атаки будет лежать исключительно на Иране.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан, граничащей с Ираном.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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