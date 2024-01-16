В МИД заявили, что все больше стран считают бессмысленными переговоры по Украине без РФ

Все больше стран понимают, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине без России «не имеет смысла», достичь мира по «формуле» украинского президента Владимира Зеленского нельзя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Сегодня все больше стран Глобального Юга и Востока, в том числе побывавших на встречах «копенгагенского формата», открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла», — сказала Захарова, комментируя встречу по Украине в «копенгагенском формате» в Давосе.

По ее словам, также растет понимание того, что справедливого и устойчивого мира «нельзя добиться, поставив во главу угла ультимативную «формулу Зеленского».

Представитель российского МИД считает, что в его основе лежат «оторванные от реальности требования о выводе российских войск на границы 1991 года, привлечении к ответственности и выплате репараций».

По ее мнению, все встречи в «копенгагенском формате» — бессмысленны и вредны для урегулирования конфликта.

16 января Зеленский заявил, что не хочет замораживать конфликт с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.