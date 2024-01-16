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Израиль договорился с ХАМАС по гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

МИД Катара: Израиль разрешил ввезти медпомощь в Газу взамен на лекарства заложникам

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Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль разрешил ввезти медикаменты и гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие районы в секторе Газа в обмен на доставку необходимых лекарств заложникам. Об этом сообщает QNA.

По его словам, к достижению договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС удалось достичь благодаря посредничеству Катара при участии Франции.

Аль-Ансари добавил, что лекарства и гуманитарная помощь будут отправлены в среду на двух самолетах ВВС Катара в египетский город Эль-Ариш, откуда помощь переправят в сектор Газа.

До этого руководитель Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Исраэль Кац во время разговора с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом заявил, что уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС — это самый гуманный шаг, который еврейское государство может сделать для сектора Газа и его жителей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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