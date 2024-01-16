В Германии озвучили сумму военной помощи для Украины на 2024 год

В правительстве Германии заявили, что Берлин в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем €7 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем €7 миллиардов», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что по объемам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции США занимают первое место, а Германия — второе.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время своего выступления перед журналистами после переговоров в Будапеште со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Венгрия считает, что Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана изменить позицию по Украине, а также наладить отношения с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.