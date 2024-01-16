ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам

Сенаторы и депутаты Государственной думы Российской Федерации во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента страны законопроект о праве Банка России ограничивать выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам ради снижения их закредитованности и предотвращения накопления рисков. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что если законопроект будет принят, то регулятор начиная с 1 июня сможет устанавливать макропруденциальные лимиты на ипотечные кредиты, которые предоставляются физлицам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Подчеркивается, что основная цель нововведения — уменьшить выросшие риски в связи с ростом стоимости на строящееся жилье.

До этого стало известно, что минимальный месячный доход, необходимый для покупки недвижимости в ипотеку в Москве, за 2023 год вырос на 20%, до 110 тыс. рублей.

Ставка по ипотеке в России на начало 2024 года составляет в среднем 17%. В некоторых банках она может достигать 20%.

Ранее россиянам посоветовали не вкладывать в досрочное погашение ипотеки все деньги.