В Белом доме заявили, что крупные мировые державы серьезно взаимозависимы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан от лица Соединенных Штатов, заявил, что в современном мире крупные державы в значительной степени взаимозависимы. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

«Я думаю, что нынешняя эпоха характеризуется простыми словами, но очень сложной реальностью — стратегической конкуренцией в эпоху взаимозависимости. Крупные державы глубоко взаимозависимы, они также конкурентоспособны, и это создает мир, в котором мы живем», — заявил он.

По его словам, в настоящий момент мир находится в начале новой эры и крупные державы гораздо более взаимозависимы, чем во времена холодной войны. Он добавил, что при этом страны продолжают находиться в жесткой конкуренции относительно той модели мира, который хотят построить.

Также на этом форуме Салливан заявил, что западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, расширяет масштабы проведения подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад в Давосе.