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Путин предрек удар по украинской государственности

Путин: украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинской государственности может быть нанесен серьезный удар, и это будет ответственностью властей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, контрнаступление украинской стороны провалилось, инициатива на поле боя находится в руках Вооруженных сил РФ.

Путин утверждает, что если подобное продолжится, то украинской государственности может быть нанесен очень серьезный удар. Президент РФ считает, что «это их зона ответственности», ситуация является результатом политики Киева.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает предпочтительным решать проблемы безопасности Российской Федерации дипломатическим путем, однако в условиях нежелания западных стран и Украины учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию.

Накануне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Российская Федерация должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине, и необходимо найти путь к включению Москвы в этот процесс.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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