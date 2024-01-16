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Зеленский выразил недовольство санкциями против России

Зеленский: западные санкции против России оказались неудовлетворительными

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Ints Kalnins/Reuters

Санкции Запада против России оказались неудовлетворительными, поскольку в Москве продолжили производить баллистические ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, запись его выступления опубликована на YouTube-канале.

«И как можно довольствоваться санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее производство ракет?» — сказал он.

Украинский президент уточнил, что санкции ЕС и США, а также других стран не привели к тому, что в каждой российской ракете исчезли критически важные компоненты, производимые на Западе.

Зеленский заключил, что «десятки компонентов в каждой ракете» продолжают использоваться на военных предприятиях России.

Президент Украины также высказал недовольство из-за того, что санкционные шаги долго откладывались из-за позиции Москвы по поводу эскалации конфликта. По его словам, большинство российских угроз, связанных с красными линиями, не сбылись.

Незадолго до этого Зеленский ввел санкции против физических лиц и компаний, которые вредят интересам Украины.

Под санкции, кроме россиян, попали также люди, имеющие гражданство Украины, Латвии и Кипра. Всего санкции введены против 51 человека. Также введены санкции в отношении 134 компаний.

Ранее Украина ввела санкции против девяти компаний за возможную связь с российским предпринимателем Михаилом Фридманом.

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Санкции против России
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