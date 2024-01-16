Путин оценил продовольственную безопасность России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сельское хозяйство России сегодня демонстрирует очень хорошие и уверенные темпы развития. Он подчеркнул, что РФ полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.

Путин отметил, что по основным видам продуктов все стабильно.

До этого стало известно, что Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года. В правительстве пояснили, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. В кабмине отметили, что данная мера позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.

В конце ноября цены на российскую пшеницу выросли на фоне ажиотажного спроса. По данным центра «Русагротранс», подорожание происходит на фоне растущего спроса со стороны импортеров и сокращения объемов поставок из-за непогоды в портах.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.