Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Российская Федерация все больше зависит от Китая как в военном, так и в экономическом отношении. Об этом сообщает CNBC.

По словам фон дер Ляйен, Москва все больше полагается на Пекин, поскольку не может достичь собственных целей.

Председатель ЕК утверждает, что «Россия терпит неудачу в достижении стратегических целей».

Она отметила, что из-за санкционных мер, направленных на прекращение торговли с западными государствами, Россия якобы провалилась в экономическом плане.

До этого экс-депутат Европейского парламента от Британии Дэвид Кэмпбелл Баннерман заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть Британию в войну, захватив контроль над вооруженными силами страны. Политик считает, что в ЕС рассчитывают на привлечение британского спецназа и морской пехоты в случае конфликта с РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.