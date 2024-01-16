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В Молдавии заявили о всплеске запросов на получение гражданства от россиян

В Молдавии заявили о резком росте запросов на получение гражданства от россиян

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РИА «Новости»/Depositphotos

Власти Молдавии заявили, что фиксируют резкий рост числа россиян, которые хотят получить гражданство республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление молдавского госагентства по вопросам гражданства.

Из-за этого правительство запросило увеличить срок рассмотрения заявлений о подаче на гражданство с 20 дней до шести месяцев.

В государственном агентстве также уточнили, что среди желающих стать обладателями молдавского гражданства — 70% граждане России, 20% — граждане Украины.

Паспорт Молдавии дает ее обладателю возможность безвизового въезда в Евросоюз. 10 января сообщалось, что российский паспорт оказался на 51-й строчке ежегодного «индекса привлекательности паспортов» по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Первое место в рейтинге делят сразу несколько стран: Германия, Испания, Италия, Сингапур, Франция и Япония. Обладатели документов этих стран могут без визы посещать 194 страны и территории из 227 учитываемых в рейтинге. Самый худший показатель в рейтинге у Афганистана (28 стран), Сирии (29) и Ирака (31).

Ранее в Госдуме предрекли депортацию сотен тысяч россиян из стран Прибалтики.

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