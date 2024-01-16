В Молдавии заявили о всплеске запросов на получение гражданства от россиян

Власти Молдавии заявили, что фиксируют резкий рост числа россиян, которые хотят получить гражданство республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление молдавского госагентства по вопросам гражданства.

Из-за этого правительство запросило увеличить срок рассмотрения заявлений о подаче на гражданство с 20 дней до шести месяцев.

В государственном агентстве также уточнили, что среди желающих стать обладателями молдавского гражданства — 70% граждане России, 20% — граждане Украины.

Паспорт Молдавии дает ее обладателю возможность безвизового въезда в Евросоюз. 10 января сообщалось, что российский паспорт оказался на 51-й строчке ежегодного «индекса привлекательности паспортов» по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Первое место в рейтинге делят сразу несколько стран: Германия, Испания, Италия, Сингапур, Франция и Япония. Обладатели документов этих стран могут без визы посещать 194 страны и территории из 227 учитываемых в рейтинге. Самый худший показатель в рейтинге у Афганистана (28 стран), Сирии (29) и Ирака (31).

Ранее в Госдуме предрекли депортацию сотен тысяч россиян из стран Прибалтики.