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В Словакии оценили предложения Венгрии по изменению бюджета Евросоюза

Премьер Словакии назвал рациональными предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС

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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины «здравыми и рациональными». Об этом сообщает РИА Новости.

Словацкий премьер добавил, что сейчас Брюссель удерживает большие объемы денег, которые причитаются Венгрии, ведь Будапешт «сражается за суверенитет страны».

До этого Орбан заявил, что Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества. 

11 января агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана изменить позицию по Украине, а также наладить отношения с главой Украины Владимиром Зеленским. Мелони также предложила партии Орбана «Фидес» войти в объединение «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR) перед предстоящими выборами в Европарламент, где, как ожидается, правые силы должны добиться успеха.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.

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