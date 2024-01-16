Лавров с цветами встретил министра иностранных дел КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил цветы коллеге из Северной Кореи Цой Сон Хи, встречая ее в Доме приемов МИД РФ. Видео опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Госпожа министр, добро пожаловать», — сказал Лавров, вручая цветы при встрече.

Лавров до этого заявил, что Россия высоко ценит поддержку со стороны Корейской Народно-Демократической Республики в контексте специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Москва тесно и плодотворно сотрудничает с Пхеньяном на площадке ООН и других многосторонних организаций.

Также он заявил, что политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не помогает решению проблем в регионе. Он указал, что российская сторона призывает отказаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова.

Ранее в США заявили о планах ввести санкции против РФ и Ирана из-за сотрудничества с КНДР в военной сфере.