Путин рассказал о смысле служения Родине

Президент России Владимир Путин заявил, что благополучие родной страны, будущее детей являются смыслом служения Родине. Своим мнением он поделился на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Понимая, что все мы действуем ради общей цели: счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине согражданами», — сказал он.

Путин поздравил всех победителей и лауреатов премии. «Служение» является данью уважения людям, которые решают важные задачи для жителей городов и поселков в России.

Он добавил, что общее понимание ценностей суверенитета свободного развития России возникает из любви к родным местам.

На этом же мероприятии Путин признался, что его поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества.

Он также добавил, что необходимо поддерживать в россиянах желание применять свои лучшие качества в различных сферах гражданского служения.

Ранее Путин назвал глав новых регионов «стальными людьми».