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Кличко обвинил власти Украины в нападках на независимые СМИ

Кличко обвинил власти Украины в нападках и притеснении независимых СМИ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в нападках и притеснениях независимых СМИ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам киевского градоначальника, власть притесняет независимые средства массовой информации и журналистов из-за ее критики и недовольства.

«Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов... Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и «кошмарить» по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь», — пояснил Кличко.

Он добавил, что «копошение в болоте» политического противостояния вредит имиджу Украины в мире и разрушает демократические принципы, за которые борется Киев.

До этого военный эксперт Андрей Пинчук рассказывал, что предполагаемыми конкурентами нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского являются глава офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко, а также главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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