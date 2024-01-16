В Госдуме призвали власти болгарского Пловдива не сносить памятник «Алеша»

Депутаты Госдумы единогласно приняли заявление, в котором призвали муниципальный совет болгарского Пловдива не поддерживать инициативу о сносе памятника советскому воину-освободителю «Алеша». Об этом говорится на сайте Госдумы.

«Призываем членов муниципального совета Пловдива не идти на поводу у провокаторов и приложить необходимые усилия к сохранению культурно-исторических памятников и других объектов материальной и духовной культуры...» — сообщается в заявлении депутатов.

По мнению парламентариев, инициатива о сносе «Алеши» показывает пренебрежение со стороны болгарских депутатов от партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) к истории своей страны и является попыткой надругаться над исторической памятью братских народов.

Напомним, 10 января ДСБ предложили демонтировать монумент «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии. Депутаты заявили, что памятник не является частью культуры и истории Пловдива, а также напоминает об «оккупации Болгарии СССР в тоталитарный период». Обсуждать инициативу будут 17 января.

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