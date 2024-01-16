На Украине заявили, что офис Зеленского получает искаженный анализ публикаций в СМИ

Офис президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны более четырех лет получают искаженную аналитику, связанную с публикациями в СМИ. Об этом пишет украинское издание «Бигус», которое провело собственное расследование.

По данным журналистов, аналитику высшему руководству Украины предоставляет компания «Медиатека», принадлежащая депутату Верховной рады Александру Мариковскому. Издание отмечает, что в отчетах об упоминаниях представителей властей в СМИ часто появляется политический контекст и неофициальные формулировки. Например, некоторых критиков национального телемарафона аналитики называют «порохоботами» — это уничижительное наименование для сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко.

В итоге, пишет «Бигус», Зеленский и его команда могут на основе таких отчетов формировать ошибочное мнение, что их критикуют только оппозиционные СМИ, а сама критика представляет собой нападки или популистические выпады.

До этого о том, что украинцы стали меньше доверять национальному телемарафону, написало американское издание New York Times.

Ранее сообщалось, что Зеленского начало раздражать поведение Запада и украинцев.