На спикера Рады написали заявление в Госбюро расследований

Депутат и экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на спикера Рады Руслана Стефанчука, обвинив его в противодействии работе парламентариев. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Подал заявление в ГБР о возбуждении уголовного дела против Стефанчука. На прошлой неделе он так защищал Безуглую по требованию офиса президента, что превысил свои полномочия как председатель Верховной рады. Тем самым нарушил регламент и другие законы, по которым работает парламент», — написал Разумков.

Речь идет о депутате Верховной рады Марьяне Безуглой, которой угрожает увольнение с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности. 10 января коллеги-депутаты Безуглой закрыли доступ к трибуне, требуя внести на рассмотрение вопрос о ее увольнении.

До этого депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк назвал справедливой возможную мобилизацию части своих коллег в Вооруженные силы Украины.

Ранее стало известно, что в Верховную раду снова внесут проект о мобилизации.