Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На спикера Рады написали заявление в Госбюро расследований

Нардеп Разумков подал заявление в ГБР Украины на спикера Рады Стефанчука

close
100%
РИА «Новости»

Депутат и экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на спикера Рады Руслана Стефанчука, обвинив его в противодействии работе парламентариев. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Подал заявление в ГБР о возбуждении уголовного дела против Стефанчука. На прошлой неделе он так защищал Безуглую по требованию офиса президента, что превысил свои полномочия как председатель Верховной рады. Тем самым нарушил регламент и другие законы, по которым работает парламент», — написал Разумков.

Речь идет о депутате Верховной рады Марьяне Безуглой, которой угрожает увольнение с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности. 10 января коллеги-депутаты Безуглой закрыли доступ к трибуне, требуя внести на рассмотрение вопрос о ее увольнении.

До этого депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк назвал справедливой возможную мобилизацию части своих коллег в Вооруженные силы Украины.

Ранее стало известно, что в Верховную раду снова внесут проект о мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами