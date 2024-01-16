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В Киеве сообщили о постоянных контактах советника Байдена с властями Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: советник Байдена на связи с Киевом круглые сутки

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан постоянно взаимодействует с офисом президента Украины Владимира Зеленского, в частности, находится на связи с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком круглые сутки. Об этом сообщил Андрей Ермак на своей странице в своем Telegram-канале после встречи с Салливаном на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Это большой друг Украины, который за это время также стал моим хорошим другом. За эти годы работы мы выработали очень системный и эффективный механизм взаимодействия», — заявил Ермак.

Он подчеркнул, что в течение специальной военной операции они «с Джейком на связи 24/7».

Ермак отметил, что на встрече в Давосе с Салливаном стороны обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины и работу «по украинской Формуле мира».

До этого сообщалось, что Джейк Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому желание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне.

Ранее Зеленского начало раздражать поведение Запада и украинцев.

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