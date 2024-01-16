ЕП потребовал от стран ЕС выполнить данные Украине обещания

Пять ведущих политических сил Европарламента (ЕП), в том числе «Зеленые», призвали страны Европейского союза выполнить данные Украине обещания по оказанию ей военной и финансовой помощи. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на их совместное заявление в преддверии запланированных на 16 января дебатов по Украине.

ЕС предостерегли от «синдрома усталости» от конфликта на Украине и потребовали оказывать эффективную и стабильную долгосрочную военную поддержку стане в сложной ситуации на украинской линии боевого соприкосновения.

В документе указано, что страны Евросоюза в последние два года «слишком тормозили» в военными поставками Киеву.

По данным газеты, наиболее сильное давление в этом вопросе на страны ЕС оказывает Брюссель. С этой целью руководство союза объявило об аудите вооружений, отправленных странами-членами Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обещания по поставкам оружия республике.

Один из дипломатов сообщил FT, что в основе аудита будут материалы, представленные странами ЕС в ответ на запросы Европейской службы внешних связей (ЕСВС). Отмечается, что некоторые страны выступили против этого требования и не захотели предоставлять полные данные. ЕСВС рассчитывает обнародовать полученные данные проверки перед саммитом Евросоюза 1 февраля.

Решение о проведении проверки последовало вслед за призывом канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Украине, пишет FT.

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