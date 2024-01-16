Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле заявили о беспрецедентной готовности к эскалации с «Хезболлой»

Глава Северного командования Израиля Гордин: Израиль готов к эскалации на севере

close
100%
Marwan Naamani/Global Look Press

Глава Северного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ори Гордин сообщил о беспрецедентной готовности вооруженных сил страны к эскалации с ливанским шиитским движением «Хезболла». Его слова приводит израильское издание Times of Israel.

«(Военные. – прим. ред.) более подготовлены, чем когда-либо… Мы будем продолжать и укреплять готовность и оценку в будущем… Даже сейчас десятки тысяч солдат задействованы для защиты северной границы с Ливаном», — заявил Гордин.

Он также отметил, что работает над тем, чтобы «лишить Хезболлу возможностей и оттеснить ее» от границы.

До этого сообщалось, что израильская боевая авиация Израиля атаковала расположенную на юге Ливана инфраструктуру шиитского военизированного движения «Хезболла».

В МИД РФ заявляли, что конфликт между Палестиной и Израилем грозит расшириться до кризиса всего ближневосточного региона, затронув Ливан, Ирак и Сирию.

Ранее военный эксперт указал на признаки континентальной войны на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами