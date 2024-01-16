В Израиле заявили о беспрецедентной готовности к эскалации с «Хезболлой»

Глава Северного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ори Гордин сообщил о беспрецедентной готовности вооруженных сил страны к эскалации с ливанским шиитским движением «Хезболла». Его слова приводит израильское издание Times of Israel.

«(Военные. – прим. ред.) более подготовлены, чем когда-либо… Мы будем продолжать и укреплять готовность и оценку в будущем… Даже сейчас десятки тысяч солдат задействованы для защиты северной границы с Ливаном», — заявил Гордин.

Он также отметил, что работает над тем, чтобы «лишить Хезболлу возможностей и оттеснить ее» от границы.

До этого сообщалось, что израильская боевая авиация Израиля атаковала расположенную на юге Ливана инфраструктуру шиитского военизированного движения «Хезболла».

В МИД РФ заявляли, что конфликт между Палестиной и Израилем грозит расшириться до кризиса всего ближневосточного региона, затронув Ливан, Ирак и Сирию.

Ранее военный эксперт указал на признаки континентальной войны на Ближнем Востоке.