Политолог предрек внутреннюю напряженность в США на фоне выборов

Внутренняя напряженность в США на фоне президентской кампании будет расти. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, демократам не удастся отстранить от выборов экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, поскольку это путь к эскалации. Повторить опыт голосования по почте также не получится, подчеркнул эксперт.

«В текущих условиях в стране будет нарастать напряженность, к чему она приведет — сложно прогнозировать. Вполне возможен вариант, когда проигравшая сторона может не признать результаты выборов. В последний раз с таким расколом США сталкивались в середине XIX века, и тогда он привел к гражданской войне», — отметил Дробницкий.

Он добавил, что Трамп на сегодняшний день уверенно лидирует в президентской гонке, в то время как у нынешнего лидера США Джо Байдена достаточно низкие рейтинги среди населения.

16 января стало известно, что на кокусах (собраниях активистов) Республиканской партии в штате Айова Трамп разгромил своих конкурентов.

Согласно итогам голосования, экс-президент США набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Южной Каролины Никки Хейли — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов. Он объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

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