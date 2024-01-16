Орбан отреагировал на победу Трампа на кокусах в Айове

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поприветствовал победу кандидата на пост президента США Дональда Трампа на кокусах в штате Айова. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Долгожданная победа!» — написал Орбан, прикрепив к публикации фотографию Трампа.

Ранее Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа после решения суда в Колорадо отстранить бывшего главу государства от местных праймериз.

До этого Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее премьер Венгрии Орбан похвастался подарком от Трампа.