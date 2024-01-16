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Лавров заявил, что Россия ценит поддержку КНДР в контексте спецоперации на Украине

Лавров: Россия высоко ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине

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Sergei Bobylyov/Reuters

Российская Федерация высоко ценит поддержку со стороны Корейской Народно-Демократической Республики в контексте специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва тесно и плодотворно сотрудничает с Пхеньяном на площадке ООН и других многосторонних организаций.

«Поддерживаем КНДР в Организации Объединенных Наций и очень ценим аналогичную позицию в поддержку позиции РФ в том числе в вопросах, касающихся проводимой нами специальной военной операции на Украине», — сказал глава российского МИД.

Сергей Лавров также заявил, что политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не помогает решению проблем в регионе. Он указал, что российская сторона призывает отказаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова.

Ранее в США заявили о планах ввести санкции против РФ и Ирана из-за сотрудничества с КНДР в военной сфере.

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