Лавров заявил, что Россия ценит поддержку КНДР в контексте спецоперации на Украине

Российская Федерация высоко ценит поддержку со стороны Корейской Народно-Демократической Республики в контексте специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва тесно и плодотворно сотрудничает с Пхеньяном на площадке ООН и других многосторонних организаций.

«Поддерживаем КНДР в Организации Объединенных Наций и очень ценим аналогичную позицию в поддержку позиции РФ в том числе в вопросах, касающихся проводимой нами специальной военной операции на Украине», — сказал глава российского МИД.

Сергей Лавров также заявил, что политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не помогает решению проблем в регионе. Он указал, что российская сторона призывает отказаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова.

Ранее в США заявили о планах ввести санкции против РФ и Ирана из-за сотрудничества с КНДР в военной сфере.