Володин провел разговор с Путиным перед первым заседанием Госдумы в 2024 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом первого заседания весенней сессии нижней палаты парламента пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в Госдуме, пишет ТАСС.

«Перед началом заседания разговаривал с нашим президентом. Владимир Владимирович просил вам передать самые лучшие пожелания и успехов в работе», — сказал Володин.

Одной из последних инициатив Госдумы стало рассмотрение законопроекта о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за так называемые треш-стримы. С соответствующим предложением выступил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В декабре группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму пакет поправок об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления.

Ранее в Госдуме призвали запретить в России проведение вазэктомии.