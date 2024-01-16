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Лавров заявил, что политика США по КНДР не помогает урегулированию в регионе

Лавров: политика США по созданию угроз для КНДР не решит проблемы в регионе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Политика Соединенных Штатов и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не помогает решению проблем в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой министерства иностранных дел КНДР в Москве, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что российская сторона призывает отказаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова.

«Политика США по созданию угроз безопасности КНДР не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности», — сказал Лавров.

Перед этим Сергей Лавров заявлял, что на встрече с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи они планируют обсудить предварительные итоги договоренностей лидеров России и КНДР.

Накануне министр иностранных дел России провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого стороны обсудили ход разработки нового межгосударственного договора.

Ранее в США заявили о планах ввести санкции против РФ и Ирана из-за сотрудничества с КНДР в военной сфере.

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