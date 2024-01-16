Мишель уклоняется от встречи с депутатами Европарламента, ссылаясь на боли в спине

Глава Европейского совета Шарль Мишель пропустит запланированные на этой неделе дебаты в Европарламенте, где, как ожидалось, он мог бы столкнуться с трудными вопросами по поводу своего решения покинуть занимаемую должность, сославшись на боли в спине. Об этом пишет Politico.

Как заявил изданию представитель Мишеля, он не будет присутствовать на встрече с депутатами Европарламента из-за болей в пояснице.

«По указанию врача глава Евросовета должен ограничить свои передвижения», — сказал собеседник Politico, отметив, что Мишель выступит перед парламентом «в начале февраля».

До этого сообщалось, что в ЕС недовольны скорым уходом главы Евросовета Шарля Мишеля со своего поста и его планами стать членом Европарламента, Мишель сталкивается с негативной реакцией со стороны официальных лиц, пишет Politico.

Как отмечает издание, в то время как Европа наблюдает за двумя крупными вооруженными конфликтами и борется с ними, уход Мишеля с одной из самых важных должностей в ЕС «рассматривается как сигнал о том, что 48-летний бельгиец больше заботится о своих будущих перспективах», чем о нынешнем положении.

Ранее стало известно, кого рассматривают на пост главы Европейского совета.