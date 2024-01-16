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Премьер Швеции признал, что стране не угрожает война

Премьер Швеции Кристерссон признал, что стране не угрожает война

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на данный момент война не стоит на пороге страны, комментируя слова министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина и других высокопоставленных лиц о возможном конфликте и необходимости быть готовым к боевым действиям. Соответствующее заявление он сделал в эфире Sveriges radio.

«Я не волнуюсь, но, с другой стороны, мы по-разному обеспечиваем повышенную готовность. Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но совершенно очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос», — заявил Кристерссон.

По его словам, ситуация в мире на сегодняшний день опасная, и правительство говорит об этом открыто. В то же время он счел чрезмерной реакцию общества, в результате которой в стране были распроданы запасы консервов и ряд товаров, необходимых в чрезвычайных ситуациях.

8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин высказался о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям. Он также выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны идет недостаточно быстро.

В свою очередь, главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден отметил, что ситуация стала очень серьезной.

«Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию», — отметил он.

Ранее премьер Швеции заявил, что место страны – в НАТО.

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