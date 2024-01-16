Лавров встретится с главой МИД КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на встрече с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи они обсудят предварительные итоги договоренностей лидеров России и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Время, которое мы выбрали для нашей встречи, как нельзя лучше подходит для того, чтобы подвести предварительные итоги той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей», — заявил Лавров.

Речь идет о достигнутых в сентябре 2023 года договоренностях между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, переговоры прошли на космодроме «Восточный». Он добавил, что соответствующая работа в данный момент активно ведется.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, стороны обсудили ход разработки нового межгосударственного договора.

Ранее в США заявили о планах ввести санкции против РФ и Ирана из-за сотрудничества с КНДР в военной сфере.