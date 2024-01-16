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В Эстонии перестанут выделять деньги на русскоязычное образование

Премьер Каллас: Эстония прекратит финансирование образования на русском языке

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Sergei Grits/AP

Правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Об этом заявила премьер-министр республики Кая Каллас, отвечая на вопросы депутатов, передает РИА Новости.

Премьер напомнила, что государственным языком Эстонии является эстонский, и каждый гражданин имеет право обучаться на нем.

При этом Каллас добавила, что правительство намерено прекратить выделять деньги на русскоязычное образование и перейти на единое эстоноязычное образование. Целью перехода к такому образованию она назвала необходимость того, чтобы все жители страны находились в едином информационном пространстве.

По словам Каллас, две образовательные системы создавали большую проблему в стране, поэтому она давно выступала за перемены.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону «Об основной и средней школе» и другие законы о переходе русскоязычных школ на эстонский язык обучения.

Ранее в Литве выступили против закрытия русских школ.

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