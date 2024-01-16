Спикер парламента Латвии прибыла на Украину

В Киев 16 января с визитом приехала спикер сейма Латвии Дайга Миериня. Об этом сообщил Telegram-канал «УНИАН».

В ноябре Миериня призвала не допустить «сомнений, предрассудков, предубеждений и усталости» в поддержке Киева, заявив о необходимости «мощных и решительных действий». По ее словам, необходимо поддерживать «максимальное усиление способностей Украины».

Миериня также заявила о необходимости содействовать укреплению НАТО, завершив создание «единого и свободного европейского пространства».

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Европейский союз (ЕС) поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что если западные государства действительно стремятся к переговорному процессу по Украине, то они должны прекратить снабжать оружием украинскую армию.

Ранее в Пентагоне назвали условие для победы России в украинском конфликте.