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В Раде призвали создать механизм предотвращения влияния России на религию на Украине

Стефанчук призвал создать механизм недопущения влияния РФ на религию на Украине

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РИА «Новости»

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал создать механизм, который позволил бы предохранять дела религии в стране от влияния России. Его слова приводит украинское издание «Укринформ».

Парламент Украины 19 октября 2023 года принял в первом чтении законопроект, позволяющий запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). По словам Стефанчука, законопроект в настоящее время прорабатывается в комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

На прошлой неделе стало известно, что с февраля 2022 года почти тысяча общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) были переведены в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк в ходе презентации последнего доклада УВКПЧ по Украине 19 декабря заявил, что действия властей страны против УПЦ и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Российской Федерацией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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