Ирак назвал агрессией обстрел Эрбиля со стороны Ирана

В Ираке считают обстрел города Эрбиль со стороны Ирана агрессией и нарушением суверенитета страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление иракского министерства иностранных дел.

«Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа. Это оскорбление добрососедства и нарушение безопасности региона», — говорится в обращении ведомства.

Как отметили в МИД, Ирак намерен подать жалобу в Совет безопасности ООН в связи с действиями Ирана, а также сформировать специальный комитет для расследования обстоятельств атаки.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что удары были нанесены баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

Ранее в США назвали «безрассудными и неточными» удары Ирана по иракскому Эрбилю.