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В США объяснили значение результатов кокусов в Айове для Трампа

Vox: результаты кокусов в Айове не гарантируют выдвижения Трампа на выборах

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Jonathan Ernst/Reuters

Крупная победа Дональда Трампа на кокусах в штате Айова не гарантирует ему выдвижения на пост главы государства от Республиканской партии. Об этом пишет портал Vox.

Как следует из текста, результаты не означают, что Трамп победил, однако он на пути к этому, если «не произойдет что-то очень драматичное, что встряхнет предвыборную гонку».

«Одна лишь Айова ничего не гарантирует. Чтобы получить выдвижение в президенты от Республиканской партии, кандидату необходимо большинство из 2429 делегатов, которые будут выделены на первичных выборах и закрытых собраниях штатов. Айова – небольшой штат, насчитывающий всего 40 делегатов», — отмечается в материале.

До этого политический аналитик и журналист Брит Хьюм заявил, что победа Дональда Трампа на кокусах в Айове с большим перевесом демонстрирует его «непреходящую привлекательность» среди избирателей.

«Я думаю, что сила его привлекательности во многом основана на воспоминаниях людей о том, как это было до COVID, когда он был президентом. Они помнят экономику и то, как она процветала… Они помнят тот факт, что мы не участвовали ни в каких войнах и даже не финансировали войны за границей», — считает Хьюм.

Ранее в США призвали смириться, что Трамп будет баллотироваться от республиканцев.

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Выборы в США — 2024
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