В штабе Десантиса рассказали, продолжит ли политик участвовать в президентской гонке

Губернатор Флориды Рон Десантис не будет отказываться от участия в президентской гонке в США, несмотря на успех его оппонента Дональда Трампа в штате Айова. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в его предвыборном штабе.

Собеседник канала подчеркнул, что впереди кандидатов ждет долгая борьба, но именно для этого и была создана президентская кампания.

«Ставки слишком высоки для этой нации, и мы не отступим», — сказал источник CNN.

Некоторое время назад стало известно, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов. Политик заявил, что испытывает гордость от этих результатов голосования.

Второе место пока занимает Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Предприниматель Вивек Рамасвами, занявший четвертое место на первичных выборах в Айове, объявил в своем штабе в городе Де-Мойн, что снимается с выборов, поскольку не видит возможности победить.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».