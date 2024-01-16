Трамп лидирует на первичных выборах в Айове

По предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов. Об этом пишет телеканал NBC News, ссылаясь на первичные итоги голосования, опубликованные пресс-службой Республиканской партии в Айове.

Согласно документу, более 70% избирателей отдали свои голоса за него, что значительно опережает остальных претендентов.

На втором месте находится губернатор Флориды Рон Десантис, которого поддержали более 15% республиканцев. В то время как Никки Хейли, экс-постпред при ООН, и бизнесмен Вивек Рамасвами получили соответственно 5,3% и 4,1% голосов.

Кокусы республиканцев в Айове проходят в понедельник и являются первым этапом определения кандидата в президенты США от этой партии. Кокусы — это собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата.

Главной интригой этих кокусов является то, смогут ли Хейли, Десантис и Рамасвами составить серьезную конкуренцию Трампу.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал устроить самую крупную депортацию в американской истории в случае, если он победит на будущих выборах главы государства.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.