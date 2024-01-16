Эк-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не может продолжать вести боевые действия, соседние же государства объявили ей полную «блокаду», что делает абсолютно нереализуемой продвигаемую нынешним главой государства Владимиром Зеленским «формулу мира». Об этом Соскин рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Бывший чиновник назвал фантазиями так называемую «формула мира» Зеленского. Он подчеркнул, что Украина больше не в состоянии продолжать боевые действия. Для этого нет ни денег, ни необходимого мобилизационного контингента.

Кроме того, сокращение ресурсов Украины накладывается на жесткую позицию по отношению к Киеву соседних государств, которые фактически объявили блокаду. Соскин подчеркнул, что Польша, Румыния, Словакия, Венгрия ведут против Украины настоящие торговые войны. К этим странам может присоединиться и Молдавия.

В подобных условиях, отметил Соскин, Украина не может позволить себе сохранение у власти Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака. Он подчеркнул, в марте этого года их полномочия уже заканчиваются, и поэтому Зеленский и Ермак вообще не имеют право оставаться на своих постах.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к конфликту.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.