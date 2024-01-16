Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что соседи Украины объявили ей полную блокаду

Экс-советник Кучмы Соскин: соседи Украины объявили ей полную блокаду

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Эк-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не может продолжать вести боевые действия, соседние же государства объявили ей полную «блокаду», что делает абсолютно нереализуемой продвигаемую нынешним главой государства Владимиром Зеленским «формулу мира». Об этом Соскин рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Бывший чиновник назвал фантазиями так называемую «формула мира» Зеленского. Он подчеркнул, что Украина больше не в состоянии продолжать боевые действия. Для этого нет ни денег, ни необходимого мобилизационного контингента.

Кроме того, сокращение ресурсов Украины накладывается на жесткую позицию по отношению к Киеву соседних государств, которые фактически объявили блокаду. Соскин подчеркнул, что Польша, Румыния, Словакия, Венгрия ведут против Украины настоящие торговые войны. К этим странам может присоединиться и Молдавия.

В подобных условиях, отметил Соскин, Украина не может позволить себе сохранение у власти Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака. Он подчеркнул, в марте этого года их полномочия уже заканчиваются, и поэтому Зеленский и Ермак вообще не имеют право оставаться на своих постах.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к конфликту.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами