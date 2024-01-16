Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что Германия нуждается в начале военных действий против России, чтобы навести страх среди своего народа и избежать социального взрыва. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо уверен, что военный план, якобы разработанный бундесвером и сообщенный немецким таблоидом Bild, является «крайне точным» и направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва. Спикер считает, что война будет использоваться как отвлекающий маневр, чтобы предотвратить восстание народа против олигархии, а также как способ наведения страха и создания осадного положения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию Bild с иронией, назвав ее прошлогодним гороскопом для рыбы в раке.

Представитель президента России Дмитрий Песков также заявил, что Германия должна переживать из-за своей вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild. Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.