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В Москве назвали условие переговоров по конфликту на Украине

РИА Новости: переговоры по Украине возможны лишь между Киевом и Москвой

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Александр Кряжев/РИА Новости

Переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут проходить не на основе «формулы» украинского лидера Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

«Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского и не в «копенгагенском формате», а между Россией и Украиной и исходя из ситуации «на земле» и политико-географических реалий», — сказал собеседник агентства.

До этого Зеленский заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой «формуле мира».

В ноябре 2022 года президент Украины представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает предпочтительным решать проблемы безопасности Российской Федерации дипломатическим путем, однако в условиях нежелания западных стран и Украины учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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