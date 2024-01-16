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Слуцкий раскритиковал вариант проведения мирного саммита по Украине без РФ

Слуцкий: саммит по Украине в Давосе без России является очередной тратой времени

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Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель комитета по международным делам Госдумы и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если мирный саммит по Украине в Швейцарии будет проходить без участия России, то он станет очередной тратой времени. Об этом Слуцкий рассказал в интервью РИА Новости.

«Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее «дань по инерции» общезападному тренду», — полагает парламентарий.

По словам политика, мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он предполагается без участия России, превратится в очередную бесполезную трату времени и прогнозируемо безрезультативную инициативу.

Депутат подчеркнул, что называемая «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальным достижением мира. Слуцкий назвал план Зеленского «мертворожденным». Он не учитывает ни мнение жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте.

Слуцкий отметил, что если страны Запада действительно хотят проведения настоящего мирного саммита по Украине, то они должны немедленно прекратить финансовую и военную поддержку Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой «формуле мира».

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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