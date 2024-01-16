Зеленский заявил о необходимости участия Китая в мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой «формуле мира». Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амерд, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина открыта для всех государств мира, которые уважают ее суверенитет и территориальную целостность. Зеленский подчеркнул крайнюю важность присутствия на саммите «по формуле мира» лидеров стран глобального Юга. Глава Украина отметил большую роль, которую в мире играет Китай, поэтому Киеву хотелось бы, чтобы Пекин тоже принял участие в «формуле мира» и саммите.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет о том, что Китай не принимает участие в обсуждении «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».