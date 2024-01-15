ЕС осудил запуск Пхеньяном баллистической ракеты

Европейский союз осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты и призвал власти КНДР прекратить «незаконные действия», которые подрывают международный мир и безопасность в регионе и за его пределами. Об этом со ссылкой на распространенное заявление европейской внешнеполитической службы сообщает РИА Новости.

По мнению Брюсселя, единственной возможностью достижения устойчивого мира и безопасности на Корейском полуострове является участие Пхеньяна в диалоге выполнение им своих обязательств в соответствии с резолюциями, принятыми Совбезом ООН.

В Евросоюзе также отметили, что готовы работать со всеми партнерами ради продвижения дипломатического процесса, направленного на полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова.

Северная Корея 14 января провела испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

Ранее сообщалось, что северокорейская баллистическая ракета, запущенная 14 января, за время полета преодолела 500 км и достигла максимальной высоты 50 км.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.