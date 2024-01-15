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На Украине назвали возможные последствия визита Зеленского в Швейцарию

Экс-советник Кучмы Соскин: визит Зеленского в Швейцарию породит большой конфликт

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Alina Smutko/Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube высказал мнение, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к конфликту.

«Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия», — сказал Соскин.

По словам эксперта, без высокопоставленных представителей российского руководства дипломатические контакты в Давосе не представляются возможными.

До этого украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. В ходе поездки глава государства должен провести переговоры с иностранными коллегами и принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в городе Давосе.

Сообщалось также, что Зеленский попросил власти Швейцарии организовать мирный саммит, посвященный ситуации в его стране.

14 января министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Российская Федерация должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине, и необходимо найти путь к включению Москвы в процесс.

Ранее в офисе Зеленского выразили сожаление из-за нежелания КНР принимать участие в обсуждении украинской «формулы мира».

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