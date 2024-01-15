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Путин включил главу РАН Красникова в состав Совета безопасности России

Путин указом включил президента РАН Красникова в состав Совбеза России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова включили в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, <...> включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — сказано в документе.

Настоящий указ вступает в силу с 15 января.

До этого Путин подписал закон о повышении промышленной безопасности на опасных объектах производства.

В декабре президент РФ отметил значительный вклад сотрудников органов безопасности в защиту граждан в новых регионах России и обеспечение контрразведывательной поддержки специальной военной операции. Он подчеркнул, что за последний год было предпринято множество мер для обеспечения безопасности и защиты жизни граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Эти усилия направлены на предотвращение угроз и обеспечение стабильности в этих регионах.

Ранее Путин рассказал о планах по подготовке концепции безопасности Союзного государства.

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