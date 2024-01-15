В Кремле призвали ФРГ беспокоиться из-за вовлеченности в конфликт, а не из-за статьи Bild

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ФРГ беспокоиться из-за вовлеченности Германии в конфликт на Украине, а не из-за статьи немецкой газеты Bild о «секретном плане» нападения РФ на НАТО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Это (вовлеченность в конфликт. — прим. «Газеты.Ru») должно быть предметом их обеспокоенности», — сказал официальный представитель Кремля.

Так он отреагировал на заявления министерства обороны Германии о том, что в военном ведомстве ФРГ серьезно воспринимают угрозы со стороны.

До этого руководитель Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в Латвии Янис Сартс назвал публикацию Bild о якобы имеющемся в Германии плане войны с Российской Федерацией «сценарием учений».

Газета Bild утверждает, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.