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В Минобороны Британии заявили, что 2024 год станет для Украины решающим

Шэппс: в 2024 году может решиться судьба украинской нации

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Hollie Adams/Reuters

Глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что число вооруженных конфликтов стремительно растет по всему миру, а для существования Украины 2024 год может стать решающим. Такое мнение он выразил в речи, произнесенной в Ланкастер-Хаусе в Лондоне, сообщает сайт британского правительства.

«Итак, 2024 год должен стать точкой перегиба. Для Украины это будет год, когда может решиться судьба их нации», — сказал Шэппс.

Глава Минобороны Великобритании заявил, что его страна оказывает Украине «непоколебимую поддержку» и воодушевляет к этому других. По его словам, с 2015 года более 60 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Британии. При этом Лондон стремится к повышению и своих оборонных возможностей — в 2024 году расходы на эти цели станут рекордными, военный бюджет Соединенного Королевства впервые в истории превысит £50 млрд ($63 млрд по текущему курсу).

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины.

Тогда же было заявлено, что Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды, однако не станет непосредственным участником конфликта.

Ранее стало известно, что Британия отправит Украине крупнейшую партию дронов.

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