Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также затронули другие международные темы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Затронут ряд международных тем, в том числе ситуация вокруг Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что Путин и Моди выразили заинтересованность в активизации взаимовыгодных двусторонних связей в будущем и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах.

Российский лидер и премьер Индии отметили, что готовы тесно координировать подходы в рамках БРИКС.

«По словам Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач председательства России», — указали в Кремле.

Моди и Путин договорились продолжить личные контакты.

До этого Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на биржевом рынке и инвестиционных платформах.

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